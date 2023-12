Apoya Manolo al 100 % a Tania

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras señalar que Tania Flores cuenta con el apoyo al cien por ciento del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez, el Licenciado Luis Alfonso Rodríguez Garza, Coordinador del Programa "Mejora Coahuila" en la Región Carbonífera, reconoció el trabajo realizado por la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra en este Municipio durante sus 2 años de gobierno.

Al mismo tiempo mencionó que el mensaje del Gobernador del Estado, Ing., Manolo Jiménez Salinas es muy claro "está listo para trabajar con las 38 alcaldesas y alcaldes del Estado".

"Él quiere el acompañamiento de todos para poder realizar las obras de infraestructura, proyectos que requiere cada uno de los municipios, pues comenta que ya fue alcalde y sabe de las necesidades que hay en cada comunidad, por ello, es importante trabajar en sinergia a fin de poder realizar muchas acciones importantes para todos los municipios a través del Gobierno del Estado".

Agregó que en los primeros 100 días de gobierno de Manolo Jiménez se va a atacar uno de los problemas más grandes que se tienen en la Carbonífera correspondiente a la falta de agua potable y Múzquiz va dentro de ello.

"El Gobernador lo ha comentado, las campañas ya quedaron atrás, él no solamente habrá de gobernar para 765 mil personas que votaron por él, sino también para los que no votaron pues no se trata de una persona sino de que todo el Estado siga adelante en conjunto con la ciudadanía a fin de ser un Gobierno Ciudadano".

Rodríguez Garza acudió al Segundo Informe de Gobierno de la edil de Múzquiz como representante del mandatario estatal aseverando que Manolo Jiménez Salinas está listo para trabajar con Tania.