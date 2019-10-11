Apoya MARS a carboneros

PROGRESO, COAH.- Al brindar el respaldo total a productores de carbón, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que impulsarán la reactivación de los pedidos de carbón; pero, indicó que le apuesta al diálogo para lograrlo.

Enfatizó que sin duda alguna el compromiso del Gobierno del Estado es con los productores y los va a respaldar totalmente, básicamente buscan dos puntos, la ampliación del contrato y que se defina la nueva licitación.

Indicó espera se concrete la reunión el jueves de la próxima semana con el Director General de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, a la que acudirán representantes de las dos uniones de productores de la región carbonífera.

Vamos a rescatar la economía de la Región, dijo el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Reconoció que la principal causa por la que esté de alguna manera “bloqueada” la comunicación con el Gobierno Federal es porque todo lo asocian con corrupción.

“Entre los productores de carbón puede haber buenos o malos, pero la afectación fue general”, indicó.

Puntualizó que hay productores que fueron muy responsables, que entregaron a tiempo y carbón de buena calidad, pero todos enfrentan el mismo “freno”.

Riquelme Solís subrayó que lo que más le preocupa es que se frene por completo la economía y es algo que deben evitar.

Así que considera que no se puede hablar de una corrupción generalizada, pues la gran mayoría hizo bien sus pedidos, y por ello, dio instrucciones precisas a la PRODEMI de estar pendientes que las entregas sean de la mejor calidad.

“Yo voy a seguir buscando el diálogo, estaré con los productores quienes tienen ya preparada una serie de protestas pero les pido que nos esperemos haber si el jueves próximo ya me dan la audiencia para poder estar juntos”, indicó.

Otra nota: Reportan a GATE vendiendo droga

También dijo que la región carbonífera cuenta con el apoyo de los legisladores federales, y lo mejor de todo es que se unen sin partidos y sin colores, todo para apoyar a los productores.

El mandatario estatal dijo que no todo está perdido, pues las termoeléctricas no están a su máxima capacidad, por eso la región debe estar lista para responder a la necesidad de producción.

“Se dice que había desperfectos en las plantas, que por ello no podían comprar más carbón hasta que las plantas pudieran generar más electricidad, la cuestión es que hay que rescatar la economía de la Región”, finalizó.