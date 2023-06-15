Apoya Tania a joven agredido

MÚZQUIZ, COAH. – Con la sensibilidad que caracteriza su administración, la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra, hizo entrega de un apoyo económico por 20 mil pesos a la familia del niño Gustavo Villegas Estrada, quien fuera salvajemente golpeado por otros menores en la Macroplaza el pasado martes, y requiere una cirugía de urgencia en la cabeza, en donde fue lesionado de gravedad con un ladrillo.

Debido a la golpiza recibida, el joven resultó comuna herida profunda en el cráneo, por lo que se requiere una urgente cirugía que tiene un costo superior a los 160 mil pesos, en el hospital privado en donde se le atiende.

Ante eso, y la petición de los familiares, la alcaldesa de inmediato respondió y envió apoyo requerido para que se atendiera al menor.

“Estamos ya en conocimiento de como se presentaron los hechos, y lo primero es la atención a este niño, mientras que también giramos las instrucciones pertinentes para que tenga una vigilancia permanente, a las autoridades de la FGE vamos a pedirles que se investigue hasta las últimas consecuencias para que se le haga justicia a Gustavo” indicó la alcaldesa.