Apoyan a familias deaccidentados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra se solidarizó con las familias de las personas que perdieron la vida en un trágico accidente registrado la tarde del pasado viernes en el Municipio de Ramos Arizpe y en donde varios pasajeros más resultaron gravemente heridos, todos originarios del Pueblo Mágico.

A través de redes sociales expresó: "Mi más sentido pésame a los padres y familiares de Zael, joven muzquense que estaba feliz de haberse graduado y venía de Saltillo donde realizó algunos trámites para empezar a trabajar como médico.

"Hoy una madre perdió a su hijo y no me quiero ni imaginar por lo que está pasando ante lo cual nos ponemos como hermanos a su disposición para cualquier cosa que se ocupe", señaló.

De igual forma en otra publicación, recordó a la señora Manuela como damnificada de las inundaciones registradas el pasado 1 de septiembre, "Ella me recibió con una sonrisa y un abrazo fuerte, no le quedó ni una fotografía tras la contingencia, me compartió un taco de lo poco que ella tenía, siempre solidaria y de noble corazón".

Destacó a su vez -Su familia lo perdió todo y sé, que no tienen la solvencia económica para cubrir los gastos funerarios por lo que hago el compromiso de cubrir dichos gastos- mencionó.

Como se recordará fue el pasado viernes cuando el conductor de un tráiler, impactó por alcance al UBER en Ramos Arizpe; en el auto compacto viajaba Doña Manuela, Zael y varias personas más, de las cuales la adulta mayor y el recién egresado profesionista como médico, fallecieron tras el aparatoso accidente.