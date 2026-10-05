Múzquiz celebra 17 años del Tecnológico: Laura Jiménez destaca la educación

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, destacó el apoyo que, a través de la administración municipal 2025-2027, han brindado a la educación.

Expresó lo anterior tras asistir al 17 aniversario del Tecnológico de Múzquiz, donde reconoció el avance y el gran trabajo realizado por los docentes en bien de cada uno de los estudiantes.

La edil felicitó al director, ingeniero Santos Eduardo de la Garza García, por este gran logro que ha permitido mantener al Tecnológico en un buen nivel académico, así como a los alumnos que son el alma de esta gran familia Tec. De igual forma, reconoció la labor de los maestros y al personal manual que forma parte del plantel.

Señaló que es una gran ventaja contar con un Tecnológico en el municipio, pues ya no hay pretexto para que los jóvenes no sigan superándose y preparándose profesionalmente cerca de sus hogares.

A su vez, destacó que la educación es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos, por lo que celebró a los jóvenes que continúan sus estudios superiores y los exhortó a seguir aprovechando esta oportunidad.

Al preguntarle sobre el eje de su administración, la alcaldesa afirmó que uno de los principales es el apoyo a la educación, y que desde el inicio se ha respaldado a todas las instituciones educativas de alguna u otra forma, ya sea con mano de obra o atendiendo necesidades específicas.

Añadió que continuarán con ese gran apoyo que tanto necesita la educación, haciendo equipo con directores y directoras para lograr que las escuelas se encuentren en buen estado y en mejores condiciones para niñas, niños y jóvenes de secundaria, preparatoria y, en este caso, de educación superior.