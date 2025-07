Entregan becas a hijos e hijas De docentes de la Sección 38

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el apoyo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, en el Municipio de Múzquiz se llevó a cabo la entrega de becas para hijos de trabajadores de la educación, pertenecientes a la Sección 38 de Maestros.

La profesora Malú Rodríguez, coordinadora de servicios educativos regionales, dio a conocer lo anterior, destacando que, estas acciones se realizan, reconociendo el compromiso y la labor de quienes forman parte fundamental del desarrollo educativo en el Estado de Coahuila, en este caso los docentes de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Cabe señalar, este programa sustentado en el Convenio firmado el 17 de agosto del 2007, tiene como objetivo, brindar prestación económica de 1, 600 pesos, en una sola emisión, a hijas e hijos de los docentes, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación.

"Son 2 mil 160 becas anuales, las otorgadas en todo el Estado de Coahuila, reafirmando el compromiso con la equidad y el acceso a la educación, beneficiando a alumnos de escuelas públicas en los niveles de básica y superior".

A dicho evento asistió como invitado especial, el licenciado Federico Quintanilla Riojas coordinador regional de Mejora Coahuila en representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas; la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez; Licenciado Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora Coahuila en Múzquiz; en representación de la maestra Isela Licerio Luevano, secretaria general de la Sección 38 del SNTE acudió el maestro Ariel Ovalle García, secretario de promoción por incentivos por educación básica, acompañado del maestro William Sifuentes Garza, secretario de seguimiento en la evaluación docente educativa del Comité Ejecutivo de la Sección 38.

También se contó con la presencia del Maestro Edgar Humberto Ibarra Ibarra, secretario de organización VI en la Región Carbonífera, en representación del Secretario de Educación Emanuel Garza Fishburn acudió la maestra Malú Rodríguez Hernández coordinadora de servicios educativos regionales; maestra Nélida Santos Galván, directora de servicios educativos en el Municipio de San Juan de Sabinas y Múzquiz; Maestra Marisol Ávila Menchaca, directora de servicios educativos en los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso; Maestra Adriana Banda Álvarez, coordinadora del programa "Maestros Para Adelante" y la alumna Ruth Treviño quien dirigió unas palabras a los presentes.

Fue la docente Rocío de los Santos Durán, quien a nombre de los maestros agradeció al Gobernador del Estado el apoyo otorgado para los estudiantes, al mismo tiempo reconoció la labor de la líder sindical Isela Licerio por su incansable labor, por ser una voz que representa al gremio, por su cercanía, por estar presente en los momentos que importan y, a la vez por impulsar acciones que marcan la diferencia.

"Esta entrega de becas no es solo un apoyo económico, es un mensaje poderoso que llega a nuestras familias, el mensaje de que no estamos solos, de que nuestra organización sindical, no solo defiende derechos, sino que también abre caminos para nuestros hijos e hijas", expresó.

Cabe señalar, para la Región Norte destinaron más de 300 becas, en la Carbonífera más de 200, Región Centro 350 becas, Región Sureste más de 900 y en la Laguna más de 500 becas