Aprovechan pago de licencias al 50%

SABINAS, COAH.- Cientos de personas sabinenses abarrotaron la mañana de ayer las oficinas de Recaudación de Rentas para aprovechar el Buen Fin y realizar el trámite correspondiente para obtener las licencias de conducir a bajo precio.

Así lo dio a conocer Armando Rodríguez Hernández, delegado de la Subsecretaría de Transporte en la región Carbonífera.

Expresó que el precio normal es de 616 pesos, sin embargo, aprovechando el programa el Buen Fin, las personas pueden obtener el beneficio de obtenerla en 310 pesos.

La licenciada es válida por dos años, resaltó el funcionario quien aprovechó para exhortar a la ciudadanía a acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas y realizar este trámite.