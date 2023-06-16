Aprueba cabildo consejo ciudadano de transparencia

MÚZQUIZ, COAH.- El Cabildo en pleno, aprobó la propuesta de la alcaldesa Licenciada Tania Vanessa Flores Guerra para la creación del Consejo Ciudadano de Transparencia, mediante el cual las puertas de tesorería y contraloría estarán abiertas para que la ciudadanía pueda verificar toda la información financiera de la presente administración.

Lo anterior se da, luego de que una ex colaboradora hiciera ataques politizados y sin fundamento sobre las finanzas del ayuntamiento, la asignación de obas y el manejo de los recursos.

“Se que mi investidura como alcaldesa me impide el contestar a este tipo de provocaciones y ataques sin fundamento, pero por mi familia no me voy a quedar callada, y ahora les voy a responder, dijo la alcaldesa”.

Uno de los ataques de los que fue objeto por parte de la excolaboradora fue la nula licitación de obras y arrendamientos.

La alcaldesa presentó documentos tajantes donde demuestra que las acusaciones de Monica Escalera, excolaboradora son falsas, las licitaciones las obras y arrendamientos que se hicieron de maquinaria se hicieron de forma legal, y presentó la documentación que así lo demuestra, periódicos en donde se publica la licitación, y en donde cualquier ciudadano o empresario pudo haber licitado, participado y quedado con la obra o arrendamientos .

La alcaldesa, pidió, suplicó a los regidores de los diferentes partidos que acudieran a la tesorería y a la contraloría para que verificaran que todo se encuentra en orden y de esta forma se vea que esta es la administración más cristalina de la historia.

Lo bueno es que con la conformación del Consejo Ciudadano de Transparencia, se podrá ver lo relacionado con todas las administraciones, y entonces si ver quien es quien.

Así mismo mostró la comparación de los gastos de esta administración con las anteriores que fueron encabezadas por alcaldes de afiliación Priísta donde los gastos eran por casi el doble de la actual administración.

La alcaldesa dice no quedarse callada y defender su honorabilidad. Puntualizó