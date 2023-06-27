MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con 16 votos a favor y 2 en contra, se aprobó mediante sesión ordinaria de cabildo a través de la Administración Municipal 2022-2024 la adquisición de equipo médico para uso de la Clínica Municipal que se ubica en la planta baja del Centro de Gobierno de esta ciudad.

Fue la alcaldesa, Tania Vanesa Flores Guerra quien presidió la reunión junto con el secretario del ayuntamiento, Víctor Manuel Hernández Obregón.

Cabe señalar, en su mayoría, los regidores del cabildo autorizaron que se destinen 3 millones de pesos para la adquisición de equipo de Rayos X y accesorios además de equipo de ultrasonido lo cual será parte de los bienes del patrimonio municipal.

Fue el regidor, Antonio Gutiérrez Wislar quien votó en contra de la adquisición del equipo médico al señalar que no se garantiza la calidad de la mercancía que se habrá de adquirir aclarando que con ello, tampoco está en contra de que se le niegue a la población el derecho a la salud.

Leticia Lagunes por su parte reconoció estar de acuerdo en la instalación de la clínica sin embargo adquirir dichos aparatos implicaría un gasto más al ayuntamiento cuando no le corresponde al municipio sino al Estado, invertir en ello.

De acuerdo al orden del día y en torno a los puntos a tratar también se aprobó aplicar el 50 % de descuento en rezagos del pago por el servicio de agua potable y alcantarillado del año 2022 y anterior, esto a partir del 1 de julio del presente año y, hasta el 31 de diciembre del 2023.





Además, los regidores aprobaron aplicar a partir del 1 de julio al 31 de diciembre de este año, un estímulo fiscal consistente en pagar 1 peso en recargos en el impuesto predial en los años del 2018 al 2022, lo anterior con la finalidad de estimular a través de este descuento el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos.