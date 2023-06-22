Aprueban Consejo de Transparencia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- ¡El Consejo Ciudadano de Transparencia sí va! Aun y cuando la fracción priista de regidores votaron en contra de la reglamentación del mismo a través del cual se pretende vigilar las cuentas públicas de ingresos y egresos en la administración municipal 2022-2024 y tras haber votado a favor de la conformación del comité y analizado en su momento su buen funcionamiento.

Importante hacer mención que por primera vez en la historia de Múzquiz se pretende integrar una Comisión de Reglamentación que estará vigente por varios años, desafortunadamente ayer, los regidores argumentaron desconocer el funcionamiento del mismo a pesar de que en su momento se les mostró el documento fundado y motivado con datos concretos del proyecto.

La alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra mencionó que desde antes que iniciaran los ataques sin fundamento hacia la administración municipal, ya se estaba trabajando en dicho comité puesto que no se le olvida que, al ser alcalde de oposición, la Auditoría Superior del Gobierno del Estado habrá de revisarle las cuentas públicas del ayuntamiento muzquense con lupa.

Por ello, indicó -para mí era muy importante que manejáramos un Consejo Ciudadano mediante el cual se reflejen al pueblo cuentas claras y la transparencia con la cual se trabaja en el ayuntamiento”, dijo.

Agregó que el comité estará integrado por honorables ciudadanos que analicen y vigilen en que se utilizan los recursos municipales que son del pueblo y, para el pueblo.

Añadió que tras aprobar por mayoría la conformación del comité en el ayuntamiento de Múzquiz, el expediente será enviado al Congreso del Estado para que se publique en el Diario Oficial del Estado.





Posterior a que dicho dictamen entre en vigor, se emitirá la convocatoria correspondiente para elegir a quienes lo habrán de integrar el Consejo.

La alcaldesa agregó que se tiene conocimiento existen personas que no quieren se conforme el comité de transparencia aún y cuando el ayuntamiento está en la mejor disposición de transparentar los recursos del ayuntamiento.

regidores priistas votan en contra del reglamento del Consejo Ciudadano de Transparencia.

REGIDORES EN CONTRA

Pedro Hernández Chávez (PRI)

Perla Maldonado Velázquez (PRI)

Alicia Martínez Castañeda (PRI)

Karina González López (PRI)

Lluvia Martínez (MORENA)

ABSTENCIONES

Leticia Laguna Alvarado (PAN)

Antonio González Escamilla (MORENA)