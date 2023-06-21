Aprueban Finanzas a Muzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La auditoría Superior del Estado de Coahuila aprobó con calificación de excelencia en materia de transparencia las cuentas públicas del Primer Trimestre del presente año 2023 del Ayuntamiento de Múzquiz que preside la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra.

Mediante reunión efectuada en la ciudad de Monclova, Coahuila y donde estuvieron presentes autoridades municipales, les informaron sobre la fiscalización superior de la rendición de cuentas, obteniendo excelentes resultados con el 100 % de la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre de este año.

La alcaldesa mencionó que esto es base del resultado del trabajo transparente que se realiza en la administración municipal 2022-2024 al presentar la información que requiere la Auditoría en tiempo y forma, todo documentado como debe de ser.

Dijo sentirse contenta porque al final del día, es a través de la transparencia y del trabajo que se realiza en equipo dentro de la actual administración como se obtienen estos resultados en el Municipio de Múzquiz, con acciones concretas que redundan en el bien de todo un pueblo.

Añadió a su vez que para lograr mejores resultados se formará el Consejo Ciudadano el cual se encuentra ya en el Comité de Reglamentación para presentarlo en Cabildo canalizándolo finalmente al Congreso del Estado con el propósito de transparentar las acciones que se realizan en este Municipio.

“La intención es mejorar las finanzas del Pueblo Mágico de Múzquiz y esto me da la tranquilidad de terminar la gestión con la frente en alto dejando finanzas sanas y sobre todo con cero deuda, demostrando que con austeridad también se puede trabajar y hacer mucho por el Municipio”, abundó la edil.