Arde casa en Las Palmas

SABINAS, COAH.- Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un incendio que se registró el mediodía de ayer en una vivienda de la localidad, elementos de Bomberos de forma inmediata se trasladaron a sofocar el incendio que se estaba registrando.

El conato se registró en la calle San Buenaventura número 187 de la colonia las Palmas la vivienda es propiedad de Adriana Berenice Mosqueda Esquivel, de 30 años de edad.

La al momento que fue incendiada se encontraba sola por tal motivo los vecinos fueron los que reportaron a la central del cuerpo de bomberos sobre el incendio que se estaba registrando al interior de la casa habitación.

Los bomberos de forma inmediata se abocaron a sofocar el fuego que comenzó en una de las recamaras, por lo que fue pérdida total de esta habitación.

Finalmente, los bomberos mencionaron aún estar investigando las causas del incendio que se produjo en la vivienda, una vez que terminaron de realizar sus labores se retiraron del lugar de los hechos dejando todo completamente controlado.