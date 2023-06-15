Arde en Frontera relleno Sanitario

El calor causó estragos pues mediante el efecto lupa se generó un incendio en el relleno sanitario, consumiendo gran cantidad de basura y ocasionando una gran fumarola que despertó la curiosidad de los ciudadanos.

Eran aproximadamente las 6:00 am cuando Protección Civil recibió una llamada en el que reportaron el incendio en la parte superior del relleno sanitario, era una franja de 50 metros, en la plancha o parte superior del relleno, este tipo de incendios no se pueden combatir con agua, tiene que penetrar mucho, es difícil.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, dijo que la forma más efectiva de controlar estos incendios es sofocándolo, eliminar el oxígeno del incendio, romper el triángulo de fuego y colocándole tierra.

1 / 3 También participó la iniciativa privada. 2 / 3 Se debió al efecto lupa. 3 / 3 Bomberos de la región se unieron para sofocarlo. ❮❯

Por lo anterior se empezó a movilizar a la gente del relleno sanitario, su maquinaria no fue suficiente y se integró la maquinaria de servicios primarios en Frontera, después llegó Monclova y el resto de los municipios que hacen uso de ese relleno, así como empresas del sector privado.

Eran las 3:00 de la tarde de ayer cuando se tenía controlado un 90%, un incendio en el relleno, no se considera extinguido porque puede reavivar, por lo que esperan que parara y para hoy se tuviera sofocado al 100%.

“Ya no se observa esa nube de humo que es dañina, afecta el medio ambiente y puede causar molestias a la ciudadanía, es basura que se está quemando, no debemos permitir que se prolongue mucho tiempo ya se tiene un 90% esperamos que se controle al 100%”, comentó el director.

Dijo que después de analizar la situación, consideran que el motivo del incendio es el efecto lupa, hay mucho material de vidrio en la basura ay con las temperaturas altas, es factible que sí haya comenzado el incendio, el personal de bomberos está atendiendo al relleno para evitar que el incendio siga creciendo.