Arde Suburban a democráticos

SABINAS, COAHUILA.- Con pérdida total resultó el vehículo en el que se trasladaban funcionarios de la Sección 303 del Sindicato Minero Nacional Democrático, al incendiarse cuando circulaban por la carretera federal 57; afortunadamente ninguno de los ocupantes resultó lesionado.

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Sergio Javier Ibarra Santos, secretario general de la Sección 303.

Fue alrededor de mediodía cuando elementos del cuerpo de bomberos recibieron el reporte sobre el incendio de un vehículo en el kilómetro 95 de la carretera federal 57, tramo Monclova-Sabinas, trasladándose hasta el lugar de los hechos.

De manera inmediata comenzaron a sofocar las llamas que consumían una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2005.

Los tripulantes del vehículo siniestrado eran, el secretario general de la Sección 303 del Sindicato Minero Nacional Democrático Sergio Javier Ibarra Santos, el secretario del trabajo Antonio Díaz y el presidente del consejo de vigilancia Orlando Martínez.

El secretario general Sergio Javier Ibarra Santos comentó que minutos antes se dirigían a la Mina 9 “Conchas Sur” a la ciudad de Sabinas, cuando repentinamente se apagó el motor del vehículo obligándolo a detenerse a un costado de la carretera.

“Al intentar poner en marcha nuevamente el motor, notamos que empezó a salir humo del cofre por lo cual decidimos salir del vehículo y solicitar ayudar para evitar riesgos de quemaduras, sobreviniendo las llamas que consumieron la camioneta” confirmó el secretario general Sergio Javier Ibarra Santos.

En el vehículo siniestrado viajaba el Secretario General.