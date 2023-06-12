Arde vivienda en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un voraz incendio registrado en un inmueble situado sobre la calle Zaragoza en plena zona centro de Múzquiz fue sofocado por los elementos de Protección Civil.

El propietario del inmueble de nombre Luis N mencionó a las autoridades que dicho lugar lo utilizan para rentarlo sin embargo en esta ocasión se encontraba inhabilitado.

1 / 3 El fuego comenzó en dicho lugar reduciendo todo a cenizas. 2 / 3 El incendio fue sofocado por los elementos de Protección Civil. 3 / 3 ❮❯

Fue la tarde de ayer que llamaron a los electricistas para rehabilitar el cableado y justo cuando se retiraron las personas, comenzó el fuego en dicho lugar reduciendo todo a cenizas.

Afortunadamente tras estos hechos no resultaron personas lesionadas únicamente pérdidas materiales.