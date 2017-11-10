Arranca electrificación

PRESA DON MARTÍN, MPIO. DE JUÁREZ.- Con una inversión de 778 mil 161 pesos, el Gobierno del Estado puso en marcha una obra más de ampliación de red eléctrica y alumbrado público en la avenida Telmex de la presa Don Martín.

El banderazo de arranque lo dio el Presidente Municipal del Municipio de Juárez, Carlos Alberto Chacón Madrid, su esposa Gaby Kobel Lara; el representante de CFE en la zona Sabinas, Ing. Luis Castillo González y en representación del Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez asistió Inocencio Aguirre Willars, Secretario de Desarrollo Social en el Estado, entre otras autoridades.

Fue en presencia de las familias beneficiadas que se dio el banderazo de inicio a dicha acción la cual consta de la colocación de 19 postes, un par de transformadores, una línea primaria y secundaria de 1256 metros que incluye 11 muretes y 13 lámparas beneficiando a 11 familias con 55 integrantes.

Esto va a permitir que Coahuila siga liderando el país en cuanto a electrificación que es algo que ha venido manifestando el Gobernador y que con estas acciones queda demostrado.

En su mensaje el alcalde agradeció por tantas acciones relevantes que se han estado realizando en el Municipio de Juárez, lo cual viene a mejorar el modo de vida a los pobladores.

Hoy tenemos un Municipio más seguro, con más turistas y esa es la verdad, por lo cual hay que agradecer al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez.

Al hacer uso de la palabra, la señorita Rubí Esmeralda Torrez Rodríguez, agradeció también por dicha obra que tanta falta les hacía destacando que siempre habrán de recordar a Rubén Moreira Valdez como uno de los mejores Gobernadores de Coahuila.