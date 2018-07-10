Arranca en M. Múzquiz ampliación de viviendas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Acompañada por parte de su equipo de trabajo, pero sobre todo con vecinos de la colonia El Bajío, beneficiados con el programa “Ampliación de vivienda”, la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena, puso en marcha las acciones de este programa que será de gran beneficio para los habitantes.

Luego de una breve explicación donde se informó de forma particular en qué consisten los trabajos del programa, se dio inicio con las primeras acciones.

Arrancan 149 acciones de ampliaciones de vivienda.

Allí la señora Luisa, una de las beneficiadas del programa, agradeció a la Alcaldesa este beneficio que dijo representa la seguridad de ella y su familia.

En su mensaje la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena dijo que serán un total de 149 acciones que se realizarán en el municipio dentro del programa “Ampliación de vivienda”, mismo que hoy se pone en marcha.

Reunida con los vecinos se dijo contenta porque a la brevedad se pondrán en marcha todos los programas y acciones encaminados a mejorar la calidad de vida de los muzquenses.

“Sin distingo de colores, y en favor de todo el municipio se aplican este tipo de programas”, sentenció al hacer uso de la palabra.

Los funcionarios arribaron al barrio El Bajío.

Por ello llamó a todos a realizar las gestiones necesarias ante las dependencias municipales, estatales o federales, para que los beneficios traducidos en obras lleguen a cada uno de los sectores; “No es a través de redes sociales”, indicó la Alcaldesa, la forma en la que se concretan los beneficios, sino a través de gestiones directas.

además añadió: “Le tiendo la mano a cada uno de ustedes, y les digo aquí esta ‘Muñeca’ para trabajar”.

Cabe señalar que tradicionalmente este programa se aplica en el segundo año de administración, sin embargo, gracias a las gestiones de la Alcaldesa, hechas desde el mes de octubre del año anterior, antes de iniciar su gestión, se ha podido concretar el beneficio.

Para las acciones del 2019, se dijo, ya se realizan los trámites correspondientes, por ello es importante que las personas que busquen el beneficio se acerquen ante las autoridades locales para realizar los tramites correspondientes.

La ampliación de vivienda consiste en levantar tres paredes para hacer la construcción donde se incluye ventana, puerta e instalaciones eléctricas, en caso de ser necesaria una cuarta pared, esta corre a cargo del Municipio, quien solventa el costo.

Finalmente se informó que las acciones las estará realizando un contratista local, ya que previamente se llevó a cabo la licitación de la obra entre contratistas locales, a fin de promover la actividad económica, y sobre todo garantizar a los beneficiarios la seguridad de tener cerca a quien responderá por la garantía de los trabajos.