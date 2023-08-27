Arranca Feria “Santa Rosa”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el tradicional corte de listón y la coronación de Melani I, la alcaldesa del Municipio de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra inauguró la noche del viernes la Feria Santa Rosa de Lima 2023 en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

En representación del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís asistió a dicho evento la licenciada Karina Treviño, subsecretaria de turismo.

La soberana de estas fiestas grandes fue presentada en pasarela ante la sociedad en general acompañada de su corte de honor y, a la vez, de las embajadoras de otros Municipios y de instituciones educativas y clubes de esta ciudad.

En su mensaje la alcaldesa invitó a los habitantes de toda la Región Carbonífera a asistir a estos eventos donde se contará con la presencia de grupos musicales de gran renombre, gastronomía y expositores que vienen de otros estados de la República Mexicana.

Durante el desarrollo de dicho acontecimiento también se contó con la asistencia del Diputado Local Electo, Antonio Flores Guerra, regidores de y funcionarios de la Administración Municipal 2022-2024 e invitados de ayuntamientos de otros Municipios quienes formaron parte del brindis por los festejos realizados.

La Feria Santa Rosa de Lima inició el 25 de agosto y habrá de concluir el 3 de septiembre.