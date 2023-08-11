Arranca PRI con reparto de útiles

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Para apoyar a las familias del Municipio de Múzquiz en la economía familiar con el próximo regreso a clases, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) puso en marcha la campaña de reparto de útiles escolares.

El licenciado Luis Fernando Santos Flores dio a conocer lo anterior a LA VOZ expresando que durante todo el año se ha trabajado de forma interna en dicho Movimiento Político, respaldando a la ciudadanía en general.

Destacó que ya estuvieron el pasado fin de semana en la comunidad de Rancherías donde las familias tienen muchas carencias, necesidades en las cuales se les tiene que apoyar para salir adelante.

Agregó que a través de algunas organizaciones les han llevado artículos escolares a las oficinas del PRI lo cual agradecen aunado al apoyo que de forma voluntaria otorgan los propios miembros del tricolor.

“No hay que olvidarnos de quienes menos tienen y es en estos tiempos cuando más debemos ver por los más vulnerables dado a la fuerte crisis que impera en los municipios vecinos de la Región Carbonífera como en el municipio de Múzquiz, abundó el entrevistado.