Arremete a golpes contra persona con discapacidad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cuando se encontraban en los sagrados alimentos, un individuo ingresó a una vivienda arremetiéndola a golpes contra una persona con discapacidad.

Fue la ciudadana Catalina N madre del agraviado, quien narró lo sucedido tras acudir a la Agencia Investigadora del Ministerio Público a fin de interponer la denuncia correspondiente.

La fémina señaló como presunto responsable de la agresión física a un hombre identificado con el nombre de Ezequiel N el cual sin tener motivo alguno irrumpió en el hogar, atacando salvajemente a golpes a Luis N de 50 años de edad el cual padece de una enfermedad cerebral que le causan convulsiones.

La víctima resultó con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo en tanto tras lo sucedido, el presunto huyo con rumbo desconocido sin que hasta el momento sea capturado por los elementos policiacos.