Asaltan a empresaria al salir de Santander Serfín

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer fue asaltada a mano armada al salir de la sucursal bancaria Santander Serfín situada sobre la calle Hidalgo esquina con Allende.

La mujer afectada fue identificada con el nombre de Claudia N de 49 años de edad y domiciliada en calle Justo Sierra, Número 408 del barrio El Pescadito, informaron en Seguridad Pública Municipal.

Estos hechos se registraron el pasado fin de semana por la tarde cuando la cuentahabiente salía de la sucursal trayendo consigo un bolso y en su interior la cantidad de 208 mil pesos.

Cerca de las 13:20 horas sobrevino el asalto indicando la fémina que había acudido a la sucursal para realizar un retiro en efectivo y al abordar su vehículo se le acerca un individuo colocándole algo en el cuello diciéndole “Si gritas aquí te trueno”.

La persona de sexo masculino que presuntamente cometió este hecho es del sexo masculino logrando arrebatarle la bolsa en color blanco escabulléndose entre las calles hacia el sector de las 4 cantinas.

La afectada mencionó desconocer quien, pudo ser el responsable de estos hechos pues argumentó, el individuo traía un trapo enredado en la cabeza, solamente mencionó que traía vestimenta en color obscuro.

Los efectivos policiacos realizaron un rondín de vigilancia por dicho sector, no logrando ubicar al presunto responsable.