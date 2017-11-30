Asesorarán a deportados

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- En fecha próxima estarán funcionarios del Consulado Norteamericano en la ciudad de Piedras Negras para asesorar a las personas que fueron deportadas y que ahora pretendan recuperar sus cotizaciones cuando se encontraban trabajando en diferentes empresas.

Así lo dio a conocer Nelda Elizabeth Martínez Aldaco, titular de la Ventanilla Municipal de Relaciones Exteriores, señaló que no importa el tiempo que permanecieron trabajando en los Estados Unidos.

Las personas que deseen recuperar sus cotizaciones tendrán que acudir a la ventanilla Municipal de Relaciones Exteriores para tramitar su cita para cuando lleguen los funcionarios para atenderlos en Piedras Negras.

Por lo menos son cien personas a las que se les agendará cita para ser atendidos personalmente, estos trámites serán completamente gratuitos para las personas interesadas en recuperar su dinero.

Cabe hacer mención que varias personas que estuvieron trabajando en Estados Unidos ya arreglaron su situación y ya están recibiendo su pensión mensualmente hasta que les reembolsen al cien por ciento sus impuestos.