Ataca feroz pitbull a adulta mayor

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una adulta mayor resultó con lesiones severas en sus extremidades inferiores al ser atacada por un feroz perro de la raza pitbull, hechos registrados sobre la calle Mariano López Mercado de la colonia Infonavit-Reforma.

La víctima fue identificada con el nombre de Esther N de 70 años de edad, domiciliada en calle Saltillo del fraccionamiento en mención la cual se dirigía a su hogar al momento de sobrevenir este hecho.

Fueron vecinos del sector quienes al observar lo ocurrido auxiliaron a la abuelita puesto que al momento de ser atacada perdió el control de su cuerpo cayendo estrepitosamente al suelo.

Las familias que residen sobre dicha arteria solicitaron la presencia de elementos de Seguridad Pública Municipal a fin de indagar sobre los dueños del can para que respondan por la situación que se registró.

Por lo que respecta a la afectada, fue trasladada a bordo de un vehículo particular a la base de Cruz Roja para recibir atención prehospitalaria.