Atacan 3 feroces pitbulls a abuelito

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor terminó con severas heridas en rostro y extremidades inferiores al ser atacado por tres feroces canes de la raza Pitbull.

Estos hechos se registraron sobre la calle Melchor Múzquiz en el barrio “Los Chupones” cuando Juan Manuel Morín Jaso de 64 años de edad se encontraba barriendo la calle.

Trascendió que, en uno de los domicilios situados sobre dicho lugar, se encontraba abierto el portón situación que aprovecharon las mascotas para salir y atacar a la víctima.

Socorristas de la brigada OMEGA arribaron al perímetro en auxilio del afectado brindándole atención pre hospitalaria para luego trasladarlo a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cabe señalar debido a que la persona quedó inmovilizado dado a las heridas que recibió en ambas piernas, fue necesario entablillarlo para ingresando de forma inmediata al nosocomio, el estado de salud fue reportado delicado.