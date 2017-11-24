Atacan abejas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras resultar con múltiples picaduras de abejas el comandante de bomberos Armando López Guerrero, recomendó a la ciudadanía en general que tomen las precauciones debidas si se encuentran o tienen un panal de abejas en su propiedad ya que es la temporada que los insectos hacen sus colmenas.

Si alguien detecta o como lo mencione tiene un panal, háganos el llamado, aunque desafortunadamente tenemos un solo equipo para combatirlas y no los podamos atender rápidamente su llamado, como quiera haga el llamado aquí al departamento y se les programa para atenderlos.

Si vamos en la noche es porque las abejas es cuando se reúnen todas y de esa manera podremos capturarlas a todas.