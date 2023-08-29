Atiende a ejidatarios el Registro Agrario

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz Tania Vanesa Flores Guerra, se reunió con campesinos de áreas ejidales los cuales fueron atendidos por personal de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional a fin de realizar trámites parcelarios.

Tal y como estaba contemplado este martes 29 de agosto se realizaron las mesas de trabajo en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Capitán, Miguel de la Garza Falcón”.

Ahí la edil acompañada de Víctor Hugo Valdés Aldape, director de Desarrollo Rural Municipal dio la bienvenida a los presentes informándoles que través de la administración actual estarán al pendiente de las gestiones que el sector campesinado realice.

Acto seguido se brindó atención a los ejidatarios pendientes de trámites de certificados parcelarios y sucesión de derechos, evitando viajen hacia la capital del Estado de Coahuila realizando gastos que afecten su economía.

De igual forma, brindaron asesoría a los ejidatarios que desean realizar trámites para la sucesión de derechos de alguno de sus hijos, módulos que estuvieron activos en un horario de 9:00 de la mañana a las 16:00 horas.