Atropella a anciano y huye

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El conductor de un vehículo color blanco, atropelló a un hombre de aproximadamente 70 años de edad, en la calle Trinidad Rodríguez con Pino Suárez y posteriormente se dio a la fuga.

El hombre fue identificado como Antonio, quien se encontraba caminando por la calle Trinidad Rodríguez, mismo que trasladaba basura en una carretilla, cuando fue impactado por el vehículo mencionado, cerca de las 20:00 horas de ayer.

De acuerdo a testigos, el responsable de este accidente no detuvo la marcha de su unidad y se dio a la fuga tras arrollar al hombre de la tercera edad.

Fueron los mismos testigos quienes auxiliaron al adulto mayor solicitando la colaboración de la Cruz Roja, mismos que trasladaron al lesionado a un nosocomio de la ciudad, reportando que este solamente tenía heridas leves pero sí era necesario que un médico lo examinara a fondo para descartar probables fracturas.