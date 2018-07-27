Aumenta empeño por regreso a clases

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

SABINAS, COAHUILA.- Los gastos de repente se disparan ya sea por graduaciones, inicio de clases, a principios de año en la cuesta de enero o simplemente porque falta para pagar la luz e imprevistos y ante la escases de préstamos la gente echa mano de los objetos para empeñarlos, obtener algún dinero por ellos y luego pagar mes tras mes una cantidad hasta que tiene para recuperarlos.

Así funcionan las casas de empeño aunque en esta ciudad solo queda una luego de un operativo en el año 2017, la Policía Municipal y del estado clausuraron algunos negocios que estaban funcionando como casas de empeño sin tener los registros correspondientes.

Las familias van y dejan toda clase de objetos como electrónicos, teléfonos, aparatos de sonido, estéreos de carro, bicicletas, cortadoras de zacate, estufas televisores, lavadoras, joyería, bueno hay quien ha empeñado monturas.

Algunas veces la Policía ha recuperado objetos robados.

Humberto Silva es el gerente de la empresa First Cash que es la única que funciona en la ciudad como casa de empeño al menos legalmente, manifestó que los clientes pueden o no entregar factura por los objetos, en algunas ocasiones ya han tenido problemas por ello, ha acudido la Policía Municipal o la del estado a confiscar algún objeto que fue robado y luego empeñado, dijo –Nosotros actuamos de buena fe, cuando viene alguien a empeñar algo, solicitamos la credencial de elector y la factura es opcional.

Silva explicó que todos los aparatos son probados antes de aceptarlos, no reciben nada que no funcione, en caso de computadoras de escritorio solo reciben aquellas que tengan el cpu integrado y en los teléfonos que sean de reciente modelo.

Manifestó que sabe que es la única casa de empeño que funciona en la ciudad y están registrados legalmente ante el Registro Público de Casas de Empeño y también cada año reciben los operativos en busca de objetos robados y en algunas ocasiones la Policía se ha llevado algunos objetos por coincidir con algunos pero en algunos casos no es así y los regresan.

Operativos de la Policía Municipal y Estatal clausuraron algunos negocios que funcionaban como casas de empeño sin estar registradas legalmente.

Externó que el refrendo se debe pagar cada 30 días, si la persona no cumple en el día acordado el objeto se pone a la venta y aunque este llegara horas después para recuperar el objeto tendrá que comprarlo.

Mientras los clientes sigan pagando el refrendo el objeto continuará bajo resguardo por el tiempo que sea hasta que lo recupere.

El empeño sigue siendo una buena opción-argumentó-para aquellas personas que tienen problemas económicos y no tienen a quien pedir prestado, normalmente se incrementa el empeño en el mes de enero, julio y agosto por las graduaciones e inicio de clases.

La tarifa para el refrendo es el 23.20 por ciento de lo que cuesta el objeto que se empeña y el préstamo los valuadores lo determinan en relación también al costo del artículo.

Pero así como algunas personas pagan a tiempo su refrendo hay quienes han perdido sus objetos, basta ver todos los artículos que ya están a la venta, Rosario Barrón comentó que su familia perdió una pantalla grande porque no fue a refrendar el día acordado y aunque se presentó temprano al día siguiente se encontró con que la televisión ya estaba a la venta, solo unas horas después.

Además la gente debe de conservar bien la boleta que se les entrega por el objeto pues si se pierde no podrá recuperarlo.

“Así como saca de apuros empeñar algo también lo puedes perder”

Rosario Barrón.

Gloria Elva Moreno acudió a empeñar un teléfono a esta empresa pues su recibo de luz se vencía en esta fecha y no tenía para pagarlo, así que decidió empeñar el objeto y salir del apuro.

Manifestó que en otras ocasiones ha empeñado otros artículos y siempre los recupera.

Hay quien ha empeñado el mismo objeto cada vez que tiene un apuro y cuando tiene va por él.

Las casas de empeño para poder estar registradas ante el Registro Público de Casas de Empeño y ante Profeco deben cumplir con ciertas especificaciones si no corren el riesgo de que sean clausuradas.

Tales como: Copia certificada ante notario público donde se acredite la constitución y la personalidad jurídica del representante legal o apoderado, en caso tratarse de sociedades mercantiles; y para las personas físicas representado por un tercero, poder notarial del mismo, Póliza de seguro contra daño y robo por el monto promedio mensual del 100% del valor del inventario anual de los bienes entregados en prenda, listado de socios, accionistas, administradores, directivos o representantes, formato de solicitud de inscripción, refrendo o modificación de casas de empeño, entre otros requisitos y documentación, además de un pago por el registro.