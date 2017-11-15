Aumentan 6% salario a mineros de la Sec. 16

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Un 6% de incremento salarial y otras prestaciones obtuvieron los trabajadores de la sección minera número 16 perteneciente a Minsa en la revisión del contrato colectivo de trabajo. Andrés Pérez Torres Secretario General señaló que la base trabajadora solicitaba un diez por ciento de incremento salarial, en la mesa del diálogo se acordó que les otorgarían un seis por ciento de incremento salarial el cual fue un acierto porque otros sindicatos han obtenido solamente un cinco por ciento.

El incremento aprobado tendrá retroactivo porque el plazo se venció el pasado 31 de octubre, pero los directivos de la empresa MINSA solicitaron una prórroga de 15 días así que el retroactivo inició desde el uno del presente mes a la fecha que aún no se finiquita.

Dentro de las prestaciones que se obtuvieron durante las negociaciones se les concedió un uno por ciento al salario por una sola vez, apoyos económicos para becas de estudio para hijos de trabajadores, entre otras prestaciones.