Aumentan casos de golpes de calor

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Dos casos por golpe de calor atiende el sector salud en la Región Carbonífera, de acuerdo a estadística de la Secretaría de Salud siendo en total 28 pacientes los afectados por esta ola de calentamiento global en la entidad Coahuilense, los cuales permanecen hospitalizados.

Cabe señalar a pesar de las altas temperaturas no se han incrementado las consultas médicas por deshidratación en los hospitales del Pueblo Mágico.

Sobre el particular fue entrevistado el doctor, Jorge Cervera Mata, director del Centro de Salud “Juan Galán Jr.” Mencionando que el cuerpo de médicos permanece en estado de alerta, recomendándole a la ciudadanía sobre los efectos que puede producir el estar expuestos a los rayos solares sobre todo sin hidratación.

Cabe señalar fue hace algunos días que la Secretaría de Salud en Coahuila, confirmó el segundo deceso por golpe de calor en el hospital general de la ciudad de Monclova, se trata de un varón de 87 años de edad.

Fue el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez quien detalló sobre este hecho argumentando que atienden 11 casos de golpe de calor en la ciudad de Piedras Negras, 5 en Monclova, 3 en Allende, 3 en Sacramento, 2 en Cuatro Ciénegas, 1 en Sabinas, otro más en Ciudad Acuña, 1 en Múzquiz y otro en Nava.

Por su parte el director del Centro de Salud de Múzquiz añadió que siguen insistiendo a la sociedad en general para que a lo largo del día ingieran agua, soluciones con electrolitos, deben de tener principal cuidado en los niños pequeños sobre todo en los lactantes de menos de 6 meses, niños de 5 años hacia abajo, adultos mayores y deportistas estos últimos tienen que tomar períodos de descanso seguido a fin de que no se incremente su temperatura.