Aumentan consultas por el intenso calor

RAMOS ARIZPE, COAH.- La dirección municipal de Salud en Ramos Arizpe confirmó un incremento en las consultas por enfermedades gastrointestinales y malestares relacionados con las altas temperaturas, por lo que reiteró el llamado a la población a extremar medidas, principalmente, entre los grupos vulnerables.

Un promedio de 60 personas son atendidas, cada semana, a través de los consultorios del DIF Municipal, en su mayoría por padecimientos derivados del intenso calor, confirmó Luis Humberto Valdés Rodríguez.

“Sí hay un notable incremento en la cantidad de usuarios que acuden a consulta, muchos por algún tipo de infección gastrointestinal; al momento no tenemos identificados casos de golpe de calor, y por eso mismo estamos en alerta pidiendo a la gente que extreme todos sus cuidados”, dijo el director de Salud en la localidad.

Enfatizó que debe tenerse especial cuidado con niños y adultos mayores ya que son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

“Lo más recomendable es que eviten la exposición al sol de once de la mañana a cuatro de la tarde que es cuando pega más calor; si no tienen nada a que salir es mejor que se queden en casa, que procuren lugares ventilados y la hidratación permanente”, puntualizó.

Insistió en que debe tenerse especial cuidado en la preparación de alimentos porque, incluso en casa, las altas temperaturas provocan su rápida descomposición.

De igual manera, es fundamental el consumo de dos litros de agua al día y evitar la ingesta de bebidas azucaradas.