Aumentarán pensiones a abuelitos

SABINAS, COAHUILA.- Los adultos mayores que reciben pensión del Bienestar podrán cobrar a partir de enero 4800 pesos bimestrales, dio a conocer la coordinadora regional de los Programas del Bienestar Claudia Garza del Toro, el incremento será del orden de un 25 por ciento.

Manifestó que actualmente los adultos cobran 3 mil 850 pesos, dijo, “es una buena noticia porque se busca que a través de esta pensión se devuelva a esta población algo de lo mucho que ellos aportaron cuando fueron productivos”.

Respecto a cuantos adultos mayores serán beneficiados dijo que son aproximadamente 12 mil en la región, informó que por ahora se está haciendo la bancarización de aquellos que cobraban en Banamex, y tan solo en ese banco cobraban 6 mil, ahora cobrarán en el Banco del Bienestar.

Agregó que el cambio de tarjeta será paulatino, “ahora empezamos con Banamex, pero hay otras instituciones”, dijo que avisarán con tiempo en el año que viene se va a estar bancarizando para que al término del sexenio todos cobren en Banco del Bienestar, son 11 millones en el país.

Respecto al programa la escuela es nuestra dijo que se han derramado en la región carbonífera, más de 75 millones de pesos, ya todas las escuelas tienen su recurso por ahora dijo están en la etapa de auditoria y esta concluirá en 6 meses.

En cuanto a la pensión universal para las personas con discapacidad, manifestó que por ahora no tienen noticia de cuándo será efectiva en el estado, ya que este programa no fue aprobado en Coahuila, el acuerdo fue que los estados aportaran el 50 por ciento de esta pensión.