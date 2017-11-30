Aún no aparece mujer y no tienen rastro de ella

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Una mujer vecina de este mineral de nombre Linda Margarita Beltrán, fue reportada como desaparecida ante las autoridades correspondientes.

Familiares de la mujer de 31 años de edad comentaron que el pasado domingo salió de su vivienda hacia la ciudad de Nueva Rosita a realizar unos pagos en Coppel, sin embargo, no regresó y hasta la fecha no saben de ella.

Tras el reporte, se pudo confirmar que Linda Margarita Beltrán, sí acudió a realizar los pagos a la tienda de conveniencia, mencionó su esposo que la última comunicación con ella fue por teléfono cerca de las 2:30 de la tarde del mismo domingo, cuando le dijo a su esposo que ya había terminado de realizar los pendientes.

Después de ahí ya no hubo comunicación con ella, y ya no respondía mensajes, ni llamadas, concluyó su esposo que ni a sus amigas y familiares tampoco les contesta.

Tras el reporte de desaparecida de Linda Margarita Beltrán, de 31 años de edad, quien manifestó su esposo Luis Ángel Rodríguez Valero que se dirigía hacia Nueva Rosita Coahuila a realizar unos pagos y desde el pasado domingo 26 de noviembre del presente año ya no supo nada de ella, autoridades ya se iniciaron con el protocolo de búsqueda y localización de la mujer de 31 años de edad.

Ya que se tienen algunos datos que proporcionó su esposo que fue quien reportó su desaparición, manifestando que la última vez que tuvo contacto con ella fue a través de llamadas, fue cerca de las 2:30 de la tarde del mismo domingo, cuando le comentó que ya iba de regreso y no sabe nada de ella hasta ayer por la mañana cerca de las 10:30 de la mañana que le llegó un mensaje desde su celular mencionándole únicamente que está bien.

Situación que lo tiene angustiado a un más porque solo fue un mensaje escrito, solo espera que las autoridades den con el paradero de su esposa y que la encuentren sana y salva ya que la extraña mucho, mencionó Luis Ángel Rodríguez Valero.