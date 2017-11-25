Auxilian a jóvenes heridos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos del grupo Delfines acudieron el día de ayer en la tarde a la comandancia de la Policía, para auxiliar a una pareja de jóvenes que se identificaron como Érik Pérez de 22 años de edad y Rosa Ríos de 20 años, los dos vecinos de la colonia Infonavit, quienes fueron heridos al ser atacados a pedradas por varios sujetos.

Los lesionados señalaron que el día de ayer por la mañana acudieron a una tienda comercial a comprar la despensa para su hogar y cuando se disponían a retirarse del lugar en un taxi Nissan, fueron atacados a pedradas por varios sujetos.

Como pudieron salieron huyendo del lugar en el taxi, al que causaron algunos daños, y se dirigieron a la comandancia de la Policía, donde pidieron auxilio a los oficiales, quienes implementaron un operativo logrando capturar a los tres sujetos que huían en un vehículo y al ser presentados con los agraviados, los reconocieron como los sujetos que momentos antes les arrojarían piedras. La pareja lesionada fue trasladada hacia el hospital general del mineral de Palaú, donde recibieron atención médica, sin embargo, se negaron a regresar a la comandancia de la Policía y señalaron que no pedían nada en contra de sus agresores.