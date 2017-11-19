Auxilian a la “Cheche”

SABINAS, COAH.- Vecinos de la colonia Sarabia pidieron el apoyo de la ambulancia de la Cruz Roja luego que se encontraba una señora de edad avanzada tirada en un domicilio, la cual ya tenía dos días así; al llegar los paramédicos se percataron que la mujer se encontraba bajos los influjos del alcohol, misma que no fue llevada a ningún nosocomio debido a que no presentaba ningún malestar.

Los paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron a la calle Avenida Oriente de la citada colonia a un costado de las vías del tren lugar donde se encontraba una persona del sexo femenino acostada desde hace dos días la cual se encontraba en una vivienda ajena.

Los hijos de la propietaria de la vivienda fueron los que reportaron a la Cruz Roja para que acudieron al citado lugar por la mujer, mencionando que llevaba dos días tomando y que ellos no querían problemas si le llegaba a pasar algo.

Los paramédicos que acudieron al auxilio de la mujer de la cual solo fue conocida con el apodo de ‘La Cheche’ vecina de la colonia Sarabia, la cual dijo que tiene una hija, pero prefiere andar en otras casas.

La mujer quedó en el mismo lugar, por tal motivo iban a reportar a Seguridad Pública para que fuera por la mujer y fuera entregada a sus familiares.