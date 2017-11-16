Baja índice de accidentes

SABINAS, COAH.- Hasta un 70% se han reducido los accidentes automovilísticos donde los conductores responsables se encuentran bajo los influjos del alcohol.

Esto se ha dado debido a las intensas campañas de concientización que ha ido implementado el departamento de Seguridad Pública Municipal de esta localidad. Como es la aplicación de multas administrativas de manera considerable, los accidentes automovilísticos han disminuido considerablemente en las últimas semanas donde la mayoría de los choques es por manejar en estado de ebriedad los conductores.

Finalmente la dirección de Seguridad Pública aplica las multas a los conductores que conducen en estado indebido por lo que duele en el bolsillo, por tal motivo ha disminuido considerablemente.