Beneficia DIF Coahuila a 380 adultos mayores

Monclova, Coahuila de Zaragoza.- La puesta en marcha del programa de Adultos Mayores en Plenitud por parte del Desarrollo Integral de la Familia (DIF Coahuila), previo acuerdo con dueños o gerentes de las diversas cadenas comerciales de San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, Frontera, Monclova y Castaños, permite que puedan encontrar un empleo seguro y remunerado, señaló Josué Jiménez Flores, titular del DIF Regional.

Son alrededor de 380 personas las que se encuentran dentro del padrón en el caso de Monclova y la Región Centro.

De esta forma, los adultos mayores en plenitud que se encuentran empacando artículos y alimentos de los clientes en diversos centros comerciales cuentan con un ingreso diario seguro que ayuda a su manutención.

Se tiene una sinergia grande con las titulares de los DIF Municipales en la Región Centro, que es donde aplica el programa.

Este es un programa que se lleva con una previa certificación, que sirve para verificar que el adulto mayor se encuentre en buen estado de salud para poder realizar su actividad, con la principal intención de reincorporarlos al sector productivo por medio de este importante programa.

Los adultos mayores buscan una plataforma, espacios dónde seguir siendo útiles a nuestra sociedad y generando así mismo su propio dinero, esto nos ayuda, con las diferentes reglas que se manejan.

Una de ellas es que los adultos que forman parte del programa no deben de realizar otra actividad, como recoger los carritos de los estacionamientos, más lo hacen por demostrar que esto fortalece su actividad dentro del mismo negocio en el que colaboran.