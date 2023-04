Bloquean carretera exobreros

MINERAL DE PALAU, COAH.- ¡Comete más delito MIMOSA que nosotros! Gritaron ex obreros de la mina VII que ayer decidieron bloquear los cuatro carriles de la carretera estatal número 20 tramo Palaú-San Juan de Sabinas, en una inconformidad valida reclamando el pago de sus terminaciones por recesión laboral a sabiendas que perjudicarían a terceras personas.

También lee: Aumenta temor de despidos en AHMSA, pero, "Ancira no quiere bajarse del caballo"

Después de una manifestación pacífica en el exterior de las oficinas generales, los 30 ex mineros que esperaban ser recibidos por personal de la empresa lo cual no sucedió al paso de las horas, decidieron bloquear la carretera.

Colocaron piedras de gran tamaño que tomaron del camellón central de la cinta de rodamiento, además de llantas y postas de madera que también arrastraron hacia un camino aledaño por donde se desviaban los automovilistas utilizando la terracería como vía alterna para llegar a su destino, algunos se desplazaban hacia la cabecera municipal de Melchor Múzquiz otros más hacia Nueva Rosita.

En el lugar se concentraron elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Región Carbonífera y oficiales de Seguridad Pública Municipal al mando del director, Luis García quienes hicieron ver a los manifestantes el delito en el cual incurrían sin embargo no claudicó la postura de los ex obreros quienes manifestaron –de aquí no nos movemos hasta que nuestras voces sean escuchadas-.

Ante la negativa de las personas, las autoridades policiacas emprendieron la retirada, procediendo algunos automovilistas a descender de sus vehículos exigiendo los dejaran pasar, petición que no tuvo eco, ni siquiera ante los insultos verbales que un trailero gritaba a los manifestantes ante lo cual un ex minero padre de familia expresaba en voz entre cortada "Pónganse en nuestros zapatos, la estamos pasando muy mal, no tenemos que comer en nuestros hogares, necesitamos empatía que nos apoyen".

Desde políticos que hicieron oídos sordos al clamor de los ex mineros, pasándose de largo al librar el "bloqueo", hasta sacerdotes, amas de casa, obreros, médicos, etc., todos pensaban en llegar a su destino, observándose claramente el egoísmo de brindar tan siquiera una palabra de aliento a las personas que en estos momentos la están pasando muy mal en sus hogares.

Después de algunos 20 minutos los ex trabajadores liberaron la carretera, sin embargo, entre gritos de desesperación una ama de casa arribó al lugar sugiriendo a los ciudadanos bloquear de nueva cuenta la vía de comunicación terrestre, lo cual hicieron sin dudarlo.

"Soy esposa de un empleado del tajo Kakanapo y no es justo lo que está sucediendo, la empresa debe responder por la nómina de sus trabajadores, es un pecado que nos quiten el pan de la boca, -ya no sé, que decirles a mis hijitos cuando piden de comer-, expresó la ciudadana.

Así, pasadas las 13:00 horas, los ex mineros desistieron del bloqueo, dejando transitar a los automovilistas, no obstante, mencionaron que convocarán a mineros activos de la Planta Lavadora No. 2 de La Florida, Mina VIII (Concha Sur) y empleados de confianza del Tajo Kakanapo a tomar las instalaciones de MIMOSA para que de una buena vez por todas MIMOSA les pague los que les adeuda.

"Somos más de 1, 200 personas de diferentes minas los que enfrentamos esta situación, nuestro reclamo, nuestras exigencias son justas, validas, así que no estamos cometiendo ningún delito, el delito lo está cometiendo la empresa MIMOSA al no pagarnos lo que nos adeuda", resaltó por su parte Juan Javier Limón Cárdenas quien laboró para Minera del Norte por espacio de 11 años.

Como se recordará, fue en el mes de mayo del año pasado, cuando los ex obreros de mina VII fueron despedidos al concluir la recesión laboral por cierre de mina.

En ese entonces se firmó un convenio de pago de liquidaciones, aceptando los trabajadores recibir en "abonos" sus terminaciones, serían 13 mensualidades de las cuales únicamente han obtenido el pago de seis, quedando pendientes 7, pero por si fuera poco, de estas últimas ya se vencieron cuatro por lo que de enero a la fecha la empresa ha incumplido con el depósito de los recursos a por lo menos 400 obreros.

Por lo anterior es que los ciudadanos decidieron manifestarse bloqueando además la carretera, argumentando que es MIMOSA quien los orilló a ello.