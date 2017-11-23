Brindan seguridad a estudiantes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de brindar seguridad a estudiantes, la dirección de Seguridad Pública Municipal implementa operativos de manera permanente en la ciudad, el operativo de vigilancia y proximidad en escuelas como parte del programa Escuela Segura.

Con la presencia de elementos de la Policía en las inmediaciones de las escuelas de todos los niveles educativos, esta institución trabaja para evitar cualquier delito en contra de alumnos, padres de familia y personal docente.

Con recorridos pie-tierra, los elementos de la corporación refuerzan también proximidad social en las inmediaciones de los planteles educativos.

Personal de Tránsito realiza cortes a la circulación en las zonas donde hay centros educativos para agilizar el flujo vial y evitar accidentes, este operativo permanente que se despliega de lunes a viernes en los horarios de entrada y salida escolar, se realiza con la participación de más de 20 elementos, que supervisan que la llegada de los estudiantes a sus aula