Brutal choque

MELCHOR MUZQUIZ, COAH.- Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue lo que dejó un accidente automovilístico sobre las calles Niños Héroes con Xicoténcatl en el barrio el Alto.

Los hechos se registraron a las 7:55 de la mañana de ayer, cuando el conductor de un vehículo de la marca Nissan Smarch de color gris, circulaba por la calle Niños Héroes de norte a sur y al llegar a la calle Xicoténcatl al intentar dar vuelta sobre la misma, perdió el control estrellándose de frente con un poste de luz, propiedad de Comisión Federal de Electricidad (CFE); tras el fuerte impacto el conductor y su acompañante resultaron con severas lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Ambos fueron atendidos y auxiliados por los Paramédicos de la Cruz Roja quienes los trasladados a bordo de la unidad hacia la clínica del IMSS de esta ciudad, quedando bajo observación médica en el interior del nosocomio, los lesionados fueron identificados como Abel Ramírez Leija de 25 años de edad y Saúl Ramírez Leija, de 31 años de edad, vecinos de la ciudad de Monclova Coahuila.

Quienes presenciaron los hechos mencionaron que el conductor del vehículo afectado venía a una velocidad no moderada y cuando terminó impactado en el poste de luz propiedad de Comisión Federal de Electricidad (CFE), imaginándose lo peor solicitaron rápidamente la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja quienes llegaron rápidamente al llamado.

Fueron elementos de Tránsito Municipal quienes realizaron el parte para deslindar responsabilidades, solicitando la presencia de la grúa municipal quien retiró el vehículo que quedó a disposición del Ministerio Público trasladándolo al corralón municipal.