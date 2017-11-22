Buena participación en programa Buen Fin

SABINAS, COAH.- Jalil Mussa Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad de Sabinas dio a conocer que sí se tuvo participación de los negocios en el programa implementado por el Gobierno Federal denominado Buen Fin, sin embargo, las grandes cadenas son las que más se benefician.

El entrevistado explicó que se le puso empeño a este evento por parte del comercio local, sin embargo, los medianos y pequeños empresarios no perciben lo mismo que logran obtener en el banquetazo ya que la gente a lo menos en esta ciudad se prepara para poder beneficiarse con el Banquetazo Navideño.

Indicó que ya son 15 años que se realiza y al menos en la región la gente se prepara para poder asistir en esta fecha ya que se ofrecen también importantes descuentos a los clientes.

“Estamos ya listos, preparándonos para lo que será el gran Banquetazo Navideño 2017, en este sentido esperamos superar la derrama económica ya que nuestros compañeros comerciantes ofrecen sus productos con grandes descuentos y de muy buena calidad”, dijo el entrevistado.

Mencionó que el programa del Buen Fin es una copia de lo que se realiza aquí en el Municipio desde hace 15 años, y que por ende la gente se identifica más con el banquetazo