Busca Guadiana coalición con PT y la UDC

SALTILLO, COAH.- El Senador Armando Guadiana Tijerina estuvo en Saltillo, luego de haber sido electo para dirigir los comités de defensa de la 4T en Coahuila y convertirse también en el candidato de Morena para contender por la gobernatura de Coahuila en el 2023, en donde adelantó que se mantiene el dialogo con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y la Unidad Democrática de Coahuila para formar una coalición.

De igual manera, afirmó que en el Sub Secretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Berdeja, se unirá al proyecto de Morena a pesar de que no estuvo de acuerdo con el resultado de las encuestas que se hicieron entre los militantes: “Él y la gente que lo apoyaba nos van a ayudar, porque lo importante es que trabajemos unidos y no por los intereses personales”.

Guadiana Tijerina añadió: “En el Partido Morena siempre se han respetado las encuestas, es un método que implementó el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador y así trabajamos; además, tomamos en cuenta a la gente para que se una a la Cuarta Transformación, todos vamos a trabajar para lograr que Morena se establezca definitivamente en el Estado”.

El Senador agradeció a la militancia que lo colocara en la cabeza de las preferencias para ser el coordinador de los Comités de Defensa de la 4T y comentó que es una gran responsabilidad la que se le confirió: “Nuestra lucha es con propuestas para el futuro de Coahuila; trabajaremos con ética, responsabilidad, transparencia, moralidad, y al menos un servidor no tomará ningún peso del pueblo, de esta manera es como vamos a hacer rendir los recursos de los coahuilenses”, finalizó.

Cabe señalar que el Senador estuvo acompañado por el Delegado en Coahuila del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado, Luis Fernando Salazar, Lizbeth Ogazón Nava, diputada local, así como militantes del partido Morena de todas las regiones de Coahuila y que se desempeñan como funcionarios municipales y estatales.