Busca reelección sin dejar alcaldía

Sabinas, Coahuila.- Haciendo valer las posibilidades que entregan las leyes electorales, el alcalde electo de Sabinas Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, expuso que presentó una impugnación ante el Instituto Electoral de Coahuila y espera que las autoridades judiciales resuelvan a su favor para poder buscar la reelección sin tener que separarse del cargo de alcalde, tal y como lo había estipulado el IEC.

Es importante señalar que el Instituto Electoral de Coahuila, en el acuerdo IEC/CG/182/2017, emitido el 28 de septiembre del 2017, especifica que los alcaldes de Coahuila que busquen la reelección deberán de separarse del cargo el 28 de abril del 2018 y que lo anterior obedece solamente a un tema de equidad en la contienda, ya que los alcaldes en función tendrían la oportunidad de estar apareciendo en medios de comunicación, a diferencia de otros candidatos que no tendrán esa posibilidad.

“Si no se da no importa, nosotros seguiremos adelante, tenemos el rumbo bien marcado, para nosotros es indispensable (la reelección) ya que lo nuestro es un proyecto por el cual se ha luchado desde hace muchos años y el representar a mi municipio es muy importante porque la gente finca su confianza en nosotros y estamos agradecidos por eso. Nosotros estamos encaminados a servir y vamos a ejercer el derecho que tenemos ya que es en bien de Sabinas, porque tenemos el pensamiento arraigado en venir a servir a nuestros semejantes”, dijo “Temo” Rodríguez.

En primera instancia será el Tribunal Electoral de Coahuila, quien deba resolver este tema y de no ser favorecido, el alcalde electo podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analice la impugnación y esperar a que resuelva de la forma en que Rodríguez Villarreal está requiriendo y así gobernar por segunda vez del 2019 al 2021.

A nivel nacional esto ya ha ocurrido. Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte avaló una fracción del artículo 218 de la Ley Electoral de Yucatán, que establece que los funcionarios públicos podrán ser reelectos para el período inmediato, sin requerir licencia para separarse del cargo, pues la reelección está en que la ciudadanía valore el trabajo de los funcionarios públicos, en este caso como Alcalde.