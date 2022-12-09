Buscan a AlbaYesenia

AGUJITA, COAHUILA.- Alba Yesenia Delgado Sorola fue vista por ultima vez la madrugada del jueves 8 de diciembre cerca de Express y Gas 57 de esta población en donde laboraba, se ha activado el Protocolo Alba de la Fiscalía de Personas Desaparecidas para localizarla por lo que se solicita el apoyo de la comunidad.

Alba Yesenia Delgado vestía pantalón negro de mezclilla y botas negras hasta la rodilla, playera negra manga larga y chaleco de Express 57. Como señas particulares tiene un tatuaje de dos corazones en el dedo anular de la mano derecha.

Para mayores señas Alba Yesenia mide aproximadamente 1.62 de estatura, peso aproximado 105 kilogramos, de complexión robusta, tez morena, ojos cafés oscuro, cabello negro con luces doradas.

La Fiscalía de personas desaparecidas invitó a la población si la ve llamar al teléfono 911 o si desea hacer una denuncia anónima al 089 o bien comunicarse directamente en su página de Facebook.