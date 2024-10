Buscan a individuo que intentó matar a su tío

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un individuo identificado con el nombre de Jesús N alias "El Mauri", acusado de golpear brutalmente a su tío es buscado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Lic. Ulises Ramírez Guillén dijo la violencia en el seno familiar va en aumento, estos hechos son frecuentes y suceden sobre todo los fines de semana, por ello, es importante denunciar para que dichos casos no queden impunes.

Trascendió que el varón que fue severamente golpeado, responde al nombre de Daniel N de 52 años de edad, ante lo cual, se debe presentar formal querella precisamente para la reparación del daño, externó el delegado.

Por lo pronto, de estos hechos registrados en la colonia Las Azucenas, ya tiene conocimiento la policía de la Agencia de Investigación Criminal, sin embargo, es necesario que se presenten las denuncias correspondientes.

"Se tiene conocimiento que el presunto huyó con la finalidad de no ser detenido pero las investigaciones pueden transcurrir de manera rápida siempre y cuando se hagan las denuncias correspondientes, lo cual no impide que el presunto se haya sustraído de la acción de la justicia, al contrario, es una forma en la cual se puede aplicar una medida cautelar distinta como la prisión preventiva cuando las personas no tienen la disponibilidad de presentarse ante una autoridad o bien ante un juzgador", externó la autoridad.

Ramírez Guillén, agregó que, tienen personas procesadas y judicializadas por los delitos de violencia familia, -lo importante es reintegrar el tejido familiar y que se pueda a través de los múltiples apoyos en atención a las víctimas, generar un estado de paz en el seno familiar-, abundó.