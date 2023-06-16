Buscan emplearse alumnos del CAM

NUEVA ROSITA, COAH.- Maestros y padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) 17, buscarán en empresas y comercios donde puedan contratar a los alumnos próximos a graduarse y puedan desempeñar labores de acuerdo a su discapacidad.

Arely González Cavazos, Directora del Centro de Atención Múltiples señaló que están próximos a graduarse tres alumnos de instrucción secundaria por tal motivo les buscan empleo para que puedan desempeñarse en el plan laboral.

En pleno siglo XXI continúa la ignorancia y falta de sensibilización hacia discapacitados por su condición física a tal grado que se ven orillados a renunciar a metas o sueños de estudiar una carrera en la universidad o desempeñarse profesionalmente en la vida productiva.

Recordó que un discapacitado no debe limitarse a solicitar empleo en cualquier parte que desee porque resaltó que para eso el gobierno Estatal promueve la inclusión y no discriminación y es responsabilidad de las grandes industrias y comercios hacer adecuaciones para otorgar oportunidades a discapacitados físicos e intelectuales.

Agregó que los discapacitados intelectuales no están del todo limitados a desempeñar una actividad, por el contrario en el CAM a los alumnos se les instruye para que desarrollen una habilidad que los ayude a sobrevivir en la vida a través de los talleres para la práctica laboral.

Destacó que en los últimos años alumnos del CAM 17 con discapacidad intelectual han prestado sus servicios en centros comerciales, diferentes departamentos del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, y maquiladoras logrando desempeñar las tareas que le son asignadas con éxito recibiendo un salario igual que otro empleado.

Puntualizó que no solo el mes de septiembre que está dedicado a la discapacidad se debe promocionar el respeto para discapacitados, debe ser todo el año y con la participación de diferentes organismos civiles autoridades y gobierno para hacer más eco y sensibilizar a la población.