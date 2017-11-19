MINAS DE BARROTERAN, COAH.- Mas de 250 caballerangos llevaron a cabo una cabalgata, luciendo sus hermosos corceles, quienes salieron del mineral de Rancherías, realizando un recorrido por el ejido La Mota, Villa de las Esperanzas y este mineral y de esta forma celebrar su Cabalgata Revolucionaria edición número 20.

Entre los caballerangos iban también hermosas mujeres luciendo sus corceles, donde el paso de estas bellos animales, adelante iba una camioneta con música de corridos de la época de la Revolución Mexicana.

La salida fue alrededor de las 10:00 horas y llegaron a este mineral cerca de las 12:00 del mediodía, donde los caballerangos lucieron estas bestias que arreglaron especialmente para esta fecha conmemorativa de su edición número 20.

Cientos de personas salieron a deleitar su vista con estas hermosas carruchas, caballos y camionetas que fueron decoradas para esta ocasión como cada año al paso de la cabalgata, la gente les brindó muchos aplausos ya que este tipo de eventos es muy bien visto en esta zona minera.

Autoridades municipales encabezaron dicho evento acompañados de funcionarios municipales y población en general desde chicos y grandes, cabe mencionar que los organizadores de este evento el señor Ángel Turrubiate y el señor Marcos de la Cerda, realizaron la entrega de una serie de reconocimientos y una rica comida a los participantes que participaron en esta edición número 20 cabalgata Revolucionaria que resulto todo un suceso ya que la participación de la ciudadanía fue al 100%