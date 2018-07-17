Cae anciano al fondo de arroyo

NUEVA ROSITA CAOH.- Un hombre de la tercera edad cayó al vacío de un arroyo ubicado sobre la carretera Estatal número 20 Múzquiz–Rosita, donde quedó completamente inconsciente.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte que realizaron trabajadores de un hospital particular que circulaban por el lugar, cuando observaron a una persona que se encontraba boca abajo entre las aguas negras de dicho arroyo que se encuentra atrás de la tienda departamental Merco.

El hombre fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

El hombre de aproximadamente 60 años no fue identificado, pues no portaba ninguna credencial con nombre y al quedar inconsciente por el golpe a parte de encontrarse en un fuerte estado de ebriedad, no pudo proporcionar sus datos al ser rescatado del lugar.

Jesús Espinosa Siller, comandante de dicho Cuerpo de Bomberos dio a conocer que el ciudadano que sufrió esta fuerte caída presentaba una herida de 5 cm en la parte occipital de la cabeza, ya que cayó sobre unas grandes rocas que le provocaron esta lesión aparte de dejarlo inconsciente.

Fueron 30 centímetros de aguas residuales sobre el cuerpo de este hombre, quien rápidamente fue rescatado y trasladado a un hospital de la ciudad para una mejor valoración médica.