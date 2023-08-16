Cae ladrón de buena suerte

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un individuo de apodo “El Caín” fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal tras reportarlo como presunto autor de un robo.

El individuo de nombre Oscar Uriel N fue acusado por una ama de casa identificada como Blanca N de ingresar a la propiedad de su señora madre apoderándose de lo que encontró a su paso.

Esto bastó para que el malhechor tras ser interceptado por elementos policiacos fuera detenido y trasladado a los separos de la cárcel pública municipal, puesto a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Los hechos se registraron en el barrio Los Fresnos siendo la dama agraviada quien solicitó la presencia de los elementos del orden tras quedar al descubierto el joven al interior del domicilio.

Cabe señalar cuando los uniformados intentaron someter Uriel este respondió agresivamente a los efectivos intentando lanzarles piedras de gran tamaño por lo cual terminó el presunto tras las rejas.

Vecinos indicaron que el delincuente es experto en saqueo de casas y pese a sus antecedentes nunca ha estado en el penal por lo que piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto.