Cae peligroso asesino prófugo

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un homicida que se encontraba prófugo de la justicia fue capturado en la Villa de Esperanzas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal con destacamento en el mineral de Palaú, adscritos a la Fiscalía Regional.

El imputado responde al nombre de Jorge Armando N de 24 años de edad con domicilio ubicado en el Ejido Villa de Las Esperanzas.

El homicidio data del 2020 fecha cuando el ahora detenido privó de la vida a quien en vida respondiera al nombre de Jacobo de Jesús Pérez.

Asaltan y golpean a mujer con niño

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Agentes de la Fiscalía Regional montaron un operativo para dar con el paradero de un par de asaltantes que despojaron a una mujer de su bolso derribándola y lesionando además a su pequeño hijo. Ella informó que el dinero que le quitaron era para comprarle un juguete a su hijo en Navidad.

La dama afectada identificada con el nombre de Andrea N de 20 años de edad la cual resultó con golpes contusos en diferentes partes del cuerpo y pérdida de una pieza dental expresó a LA VOZ que su pequeño hijo de nombre Mateo de 5 años de edad también resultó afectado presentando fractura en uno de sus brazos.

Estos hechos se registraron cerca de las 18:00 horas el pasado lunes, frente al Monasterio “Santa Beatriz de Silva” situado en la calle Ferrocarril entre el barrio El Bajío y El Porvenir por donde caminaba la madre de familia y su niño tras dirigirse a su hogar.

Posterior a lo ocurrido, elementos policiacos peinaron el área no localizando a los ladrones que se desplazaban a bordo de una motocicleta por el solitario lugar.

Cabe señalar tras lo ocurrido, madre e hijo recibieron el auxilio de un ciudadano que pasó por el perímetro observando a la damita desmayada en tanto el pequeño se quejaba de fuertes dolores en el cuerpo, los dos fueron trasladados a su hogar que se encuentra a pocos metros de donde fue el asalto.

Expresa Andrea que no recuerda lo que pasó, únicamente sintió un fuerte golpe en la cabeza perdiendo el conocimiento y posteriormente convulsionando en dos ocasiones motivo por el cual solicitaron el apoyo de la Cruz Roja para que ella y su pequeño fueran trasladados al Hospital General donde ahora permanece hospitalizado Mateo pues el día de hoy será intervenido quirúrgicamente, operación que tiene un costo de 10 mil pesos.

Agregó la afectada que el dinero que le fue robado lo utilizaría para comprarle los regalos de navidad a su niño situación que la pone triste ante lo que ocurrió.